Постраждала призерка ОІ: голову федерації боротьби Індії звинувачують у сексуальних домаганнях

В азійській країни проходять масові протести за покарання Бріджа Бхушана Сінгха. На них поліція затримала бронзову призерку Олімпіади-2016.

Спортивний скандал в Індії

Грандіозний скандал охопив індійський спорт. Вже довгий час триває розслідування щодо звинувачень президента Федерації боротьби у домаганнях до спортсменок.

До теми Тайгера Вудса звинуватили у сексуальному домаганні: у зірки гольфу вимагають 30 мільйонів

Потерпілими вважаються десять атлеток, серед яких є і неповнолітні. Обвинувачуваний Брідж Бхушан Сінгх має посаду не тільки у спортивній федераці, а ще і є членом правлячої партії у парламенті Індії.

Ще у січні ця ситуація викликала масові мітинги, на яких вимагали покарати ймовірного злочинця. Тоді місцеве міністерство спорту вимагало позбавило Сінгха адміністративних повноважень, а уряд пообіцяв довести справу до кінця.

Це заспокоїло протестувальників, але за чотири місяці у розслідуванні не відбулось ніяких зрушень. Незадоволені знову зібрались на мітинг та намагались штурмувати будівлю парламенту в Делі.

Заарештували олімпійську медалістку

Поліція застосувала проти мітингувальників силу. Правоохоронці затримала бронзову призерку Олімпійських ігор Сакші Малік, а також дворазову чемпіонку світу Вінеш Пхогат.

Читайте також Найтитулованіший футболіст в історії арештований за підозрою в сексуальному насиллі

Пізніше Малік записала відео, на якому подякувала всім за підтримку. Вона запевнила, що після звільнення знову піде на протести, поки справедливість не буде відновлена. В іншому випадку Сакші готова повернути всі свої медалі.