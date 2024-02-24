Бій року: стало відомо, де та коли проведуть поєдинок Хейні та Раян Гарсія

У Брукліні 20 квітня відбудеться бій між чемпіоном WBC в першій напівсередній вазі Девіном Хейні та американцем Раяном Гарсією. Golden Boy офіційно оголосили про призначення двобою.

Стало відомо, де відбудеться бій американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії з чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні. Даний поєдинок чекають вболівальники вже дуже довго

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20 квітня Хейні та Гарсія проведуть бій

Бій відбудеться 20 квітня в Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк. На кону стоятиме титул WBC у першій напівсередній вазі, яким нині володіє Хейні.

Востаннє Barclays Center приймав вечір боксу у жовтні 2022 року, коли Деонтей Вайлдер нокаутував Роберта Хеленіуса.

У грудні 2023 року Хейні переміг Реджиса Прогрейса та став чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі. Девін ще жодного разу не знав гіркоти поразок у 31 поєдинку на профі-рингу.

Раян Гарсія теж провів свій останній бій у грудні минулого року. 25-річний американець технічним нокаутом переміг Оскара Дуарте. На рахунку Гарсії 24 перемоги у 25 боях та одна поразка.