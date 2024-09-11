"Можу є****нік набити": Поворознюк прокоментував скандал зі спортивним журналістом

Президент футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк не вперше опиняється в епіцентрі скандалу. Втім, змінювати свою хамську поведінку бізнесмен не збирається.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови з представником спортивного ЗМІ Олександр Поворознюк перейшов на нецензурну лексику. Одіозний президент хамськи відповів журналісту на запитання про трансфери та почав лаятися.

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Чергове хамство власника Інгульця

Поведінка Поворознюка викликала негативну реакцію у суспільства та журналістської спільноти. Проте президент Інгульця не збирається навіть перепросити за свої вислови.

Ба більше, у розмові з автором проєкту BurBuzz Ігор Бурбасом Поворознюк пообіцяв побити журналіста при зустрічі. Звісно, що свій спіч власник футбольного клубу проголосив у властивій хамській формі.

Я скажу вам більш відкрито – якщо я цього журналіста зустріну і він знову буде ставити мені тупі питання – я йому ще можу є****нік набити,

– заявив Поворознюк.

За словами скандаліста, такий вчинок характеризує його як "справедливу людину".

"Якщо не людське, то такий я є. Я – справедлива людина. Якщо він вважає, що правий, то я не знаю, що тобі сказати", – сказав Поворознюк.

Нагадаємо, що через недопуск домашнього стадіону до матчів УПЛ Поворознюк пообіцяв зняти команду з чемпіонату. У Прем'єр-лізі заявили, що готові до такого сценарію.

Однак згодом з'явилася інформація, що президент Інгульця погодився проводити матчі першої половини чемпіонату на виїзді, а за цей час підготувати відповідні документи для атестації арени.