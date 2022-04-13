Посоромився вимовити слово "війна", – Саладуха про неоднозначну позицію Бубки

Колишня легкоатлетка Ольга Саладуха розкритикувала керівництво НОК України. Зокрема, вона звернулася до Сергія Бубки.

Саладуха: Бубка нарешті публічно заговорив

Ексстрибунка розкритикувала очільника НОК через недостатньо чітку позицію щодо Росії. У своїх соцмережах вона опублікувала постзвернення.

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Назвати ворога ворогом, війну – війною, окупацію – окупацією. Це те найменше, що українські спортсмени хотіли почути від керівництва Національного олімпійського комітету ще в перші дні вторгнення Росії. І, на жаль, цього не відбулося досі!

– наголосила Саладуха.

Спортсменка присоромила очільника НОК. Вона наголосила, що наша організація робить набагато менше, у порівнянні з іншими.

"Прикро, але НОКи інших країн були активнішими у нашій підтримці, аніж рідна організація. Лише після тривалого мовчання під час нової фази війни Сергій Бубка нарешті публічно заговорив, але навіть посоромився вимовити слово "війна", визнати Росію агресором та засудити окупацію українських міст і сіл.

І це в той час, коли сотні українських спортсменів стали на захист Батьківщини зі зброєю в руках, а десятки були вбиті та покалічені окупантами", – наголосила колишня стрибунка.

За словами олімпійської призерки, представники спортивної спільноти, які публічно критикували мовчання НОК, зазнали цькувань за "підривання єдності в часи війни".

Також вона розповіла, що НОК висунув ідею "щодо надання громадянства деяким росіянам, які, рятуючись від санкцій, раптово захотіли виступати під нашим прапором".

"Єдність полягає не в інертності та мовчанні, а в конкретній результативній роботі кожного з нас на своєму місці. Український спорт потребує потужної підтримки, в тому числі в окупованих регіонах. Необхідно вивести його з анабіозу та налагодити процес тренування не лише для "зіркових" спортсменів, але й для усіх, хто може та хоче досягати результатів", – додала Ольга.

Що відомо про спортсменку