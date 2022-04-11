Послав мені серце, – мама гонщика з Росії знайшла виправдання нацистському вітанню сина

Юніорський чемпіонат Європи OK-Junior із картингу запам'ятався скандальною витівкою російського гонщика. Артем Северюхін на церемонії нагородження продемонстрував нацистське вітання.

Мама Северюхіна: Люди бачать те, що хочуть бачити

Артем Северюхін зробив жест, який не личить робити не лише переможцю гонки, а й навіть будь-якій людині. Російський гонщик "зіганув", коли стояв на першій сходинці п'єдесталу, та почав якось дивно та дико сміятись.

До теми Російський гонщик продемонстрував нацистське вітання на чемпіонаті Європи з картингу

Його вчинок був схожий на нацистське привітання, що неабияк обурило прихильників картингу і не тільки. Багато людей вимагали у Міжнародної автомобільної федерації (ФІА) відсторонення Северюхіна після такої скандальної поведінки.

Мама Артема вирішила вступиться за сина та знайшла дуже безглузде виправдання вчинку гонщика. Жінка зазначила, що добре знає свого сина, а його жест був взагалі не скандальним. Вона заявила, що так Северюхін послав серце їй та його команді.

Люди бачать те, що хочуть бачити, чують те, що хочуть чути, вірять у те, у що хочуть вірити, і відмовляються вірити у те, що їм не подобається. Він послав серця команді і мені,

– написала мама Северюхіна.

Цікаво, що сталось це під час того, як лунав італійський гімн, адже гонщик через санкції виступає за Італію.

Реакція ФІА

На своїй сторінці у фейсбуці ФІА опублікувала заяву щодо поведінки російського гонщика. Міжнародна автомобільна федерація розпочала розслідування після скандального вчинку Северюхіна на церемонії нагородження.