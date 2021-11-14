Порвав американця: український боксер виграв титул чемпіона Північної Америки

У неділю, 14 листопада, український боксер Олег Довгун завоював титул NABA (Північноамериканської боксерської асоціації) у ваговій категорії до 55,3 кілограм.

У головній події вечора боксу у Піттсбурзі, США, 27-річний боксер у 10-раундовому бою переміг Гленна Дезерна (14-3-1, 10 КО).

Дивіться також Дерев'янченко повертається на ринг після поразки у чемпіонському бою: дата та суперник

Після цієї перемоги Олег Довгун автоматично потрапить у топ-15 свіжого рейтингу WBA і суттєво наблизиться до своєї мети – стати чемпіоном світу серед професіоналів за основною версією.



Олег Довгун виборов титул WBA NABA / Фото facebook.com/lvivnoc

Що відомо про Довгуна

Олег Довгун розпочав боксерську кар'єру в містечку Стебник у 10-річному віці під керівництвом першого тренера Михайла Стахніва. Коли Олегу виповнилось 18 років, почав тренуватись у Заслуженого тренера України Романа Семенишина.

Він провів вражаючу любительську кар'єру, здобувши 303 перемоги у 347 поєдинках. Боксер з Львівщини – багаторазовий переможець і призер чемпіонатів України, учасник команди "Українські отамани", майстер спорту України міжнародного класу.

Понад 4 роки тому він переїхав у Піттсбург, де почав тренуватися під керівництвом Майкла МакСорлі з Conn-Greb Boxing Club. Всі свої поєдинки серед професіоналів український боксер провів у США.