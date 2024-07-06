Роналду прощається з Євро-2024: Франція у серії пенальті вибила Португалію з турніру

У п'ятницю, 5 липня, на арені "Фолькспаркштадіон" у Гамбурзі визначився другий півфіналіст Євро-2024. Збірна Португалії не зуміла вдруге поспіль стати переможцем серії пенальті.

Португалія – Франція 0:0 (3:5 по пенальті)

Обидва суперники з труднощами подолали 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024. Франція лише на останніх хвилинах вирвала перемогу у Бельгії (1:0), а Португалія лише у серії пенальті пройшла Словенію, пише 24 Канал.

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"Сухий" перший тайм

Поєдинок очікувався з особливим інтересом в розрізі протистояння Кріштіану Роналду та Кіліану Мабппе. Наразі зіркові нападники на надто яскраво грають на Євро-2024.

У першому таймі суперники більше приділяли увагу захисту власних воріт. Футбольний поєдинок перетворився на шахову партію, у якій кожен намагався діяти обережно.

"Європейські селесао" більше володіли м'ячем. Як завжди небезпечними були стандарти у виконанні Роналду та Бруну Фернандеша. Втім, за 45 хвилин суперники не зуміли "розмочити" рахунок.

Переможця визначили в серії пенальті

Другу половину гри активніше розпочали португальці. Постійно небезпеку на лівому фланзі атаки створював вінгер Рафаел Леау.

У середині другого тайму чудові нагоди змарнували Фернандеш, Канселу та Вітінья. Відповідь французів була не менш ефектною. Коло Муані опинився на ударній позиції та потужно пробив зльоту. М'яч після рикошету пролетів поруч зі стійкою.

До кінця основного часу рахунок на табло не змінився. Під час екстратаймів найближчим до взяття воріт був португальський нападник Жоау Фелікс. Після його удару головою м'яч пролетів повз стійку.

Доля путівки до півфіналу суперники визначили в серії пенальті. При виконанні одинадцятиметрових точнішими були французи.

Відеоогляд матчу Португалія – Франція

Збірна Португалія вибуває з турніру на стадії чвертьфіналу. Франція стала другим півфіналістом Євро-2024.