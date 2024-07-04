Битва титанів, які не вражають на Євро-2024: де дивитися матч Португалія – Франція

У п'ятницю, 5 липня, відбудуться перші два поєдинки 1/4 фіналу на чемпіонаті Європи з футболу. Закриватиме програму ігрового дня зустріч між збірними Португалії та Франції.

Гра відбудеться у Гамбургу на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Португалія – Франція

На груповому етапі обидві збірні не вражали своєю грою. Португалія після двох перемог поступилася скромній Грузії (0:2), а Франція лише один раз тріумфувала при двох нічиїх.

В 1/8 фіналу вони знову не продемонстрували феєрії. "Ле Бле" тільки наприкінці основного часу забили вирішальний гол Бельгії, а "Лузітани" мали всі шанси вилетіти від Словенії, проте вона не реалізувала свій неймовірний шанс у другому екстратаймі, а в серії пенальті дива продемонстрував Діогу Кошта, який відбив усі три удари з 11-метрової позначки.

Це буде 29-та зустріч між цими іменитими збірними. Значну перевагу мають французи, які перемогли у 19 поєдинках, також було зафіксовано 3 нічиїх та 6 разів тріумфували португальці. Баланс голів – 52:31.

Матч Португалія – Франція буде транслюватися на медіаплатформі MEGOGO. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах безплатно покажуть два з чотирьох матчів чвертьфіналу, і зустріч Португалії та Франції потрапила до цього переліку.

. На сайті 24 Каналу буде проведена онлайн текстова трансляція поєдинку. Також будуть оперативно опубліковані голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Нагадаємо, що 5 липня трішки раніше буде зіграно ще одну гру на турнірі. О 19:00 сильнішого визначатимуть Іспанія та Німеччина.