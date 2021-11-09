Попри критику ПСЖ: Мессі, який нещодавно травмувався, прибув до збірної Аргентини

Ліонель Мессі таки приїхав у розташування збірної Аргентини. ПСЖ, за який виступає футболіст, не розумів, навіщо викликали травмованого гравця.

Допоможе збірній у відборі

Футболісти збірної Аргентини вже прибули у розташування команди та провели тренування. Прилетів й зірковий нападник Ліонель Мессі.

До речі У цьому немає сенсу: ПСЖ розкритикував виклик травмованого Мессі до збірної Аргентини

Він був помічений на світлинах із приїзду та тренувального процесу. Щоправда, останні матчі на клубному рівні пропустив через травму.



Мессі прибув у розташування збірної Аргентини / Фото twitter.com/Argentina

ПСЖ критикував такий виклик Мессі

Французький клуб не зрозумів такого виклику Ліонеля у збірну Аргентини. У ПСЖ розкритикували такі дії. Парижани не бачать сенсу у приїзді Мессі до розташування збірної, якщо нещодавно футболіст отримав травму.

Через пошкодження Лео не виходив на футбольне поле у попередніх поєдинках ПСЖ.

У листопаді на Аргентину чекають два відбіркові матчі чемпіонату світу-2022 – на виїзді проти Уругваю (11 листопада) та вдома з Бразилією (17 листопада). Перед поєдинками збірна йде другою у таблиці кваліфікаційного раунду, поступаючись 6 пунктами Бразилії, яка посідає перше місце.