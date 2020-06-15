Катерина Катющева, ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу, загинула під час ультрамарафону "Ультратрейл Куяльник" ввечері 14 червня. Коротку біографію спортсменки читайте на Спорт 24.

Коротка біографія Катерини Катющевої

Катерині Катющевій було 33 роки. У колі спортсменів у неї було прізвисько "залізна леді". Народилася дівчина в селі Адамівка Білгород-Дністровського району Одеської області, пише 24 канал.

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Катющева – майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України по 24-годинному бігу з результатом 201 км, багаторазова учасниця ультрамарафон на 50-100 км, переможниця змагань "Залізна людина-2019" серед жінок та друга в абсолюті. У минулому році вона стала переможницею двох ультрамарафонів у Молдові і Києві.

Катющева стала першою в історії Одеси дівчиною, яка пробігла 100 км. Дистанцію вона подолала за 17 годин і 14 хвилин.

Також відомо, що спортсменка була засновником платформи з продажу книг в Instagram "Книги України". На сторінку підписалися 16 тисяч осіб.

Участь на чемпіонаті світу-2019

У липні 2019 року Катерина Катющева перемогла на ультрамарафоні у Києві і здобула право на участь на чемпіонаті світу-2019. Тоді Катя стала єдиною дівчиною, яка вибігла з чотирьох годин, показавши результат 3 години 57 хвилин 42 секунди.

1 вересня румунське місто Брашов приймав чемпіонат світу з бігу на 50 км. За підсумками змагань до топ-50 ввійшли троє українців. У змаганнях серед жінок Катерина Катющева показала найкращий результат середі українок, посівши 45-те місце (3:52.31 год).

Зникнення Катерини Катющевої: що відомо

У марафоні Odessa Ultra-Trial Kuyalnik беруть участь понад 100 спортсменів з усієї України. 33-річна Катющева – уродженка Одеської області, бігла дистанцію близько 70 км.

На ділянці траси між фінішем і селом Іллінка, коли до закінчення шляху залишалося близько 20 км, жінка зникла і перестала виходити на зв'язок. Інші учасники марафону зазначали, що це складна ділянка, оскільки тут ускладнений повітрообмін, і водночас – дуже спекотно.

Катерину Катющеву шукали учасники змагань, волонтери з поліцією і кінологи із собаками. У підсумку дівчину знайшли через 8 годин після зникнення. З’ясувалося, що вона спершу зазнала теплового удару, а згодом, коли звечоріло, – переохолодження. Після госпіталізації лікарі зазначали, що її життю нічого не загрожує.



Катющеву знайшли та доправили до лікарні / Фото з фейсбука Ігоря Мишка

Вже увечері, 14 червня, стало відомо, що Катющева померла у лікарні. Причиною смерті став інсульт.

Лікарі не виключають, що супутньою причиною теплового удару Катющевої, яка тривалий час перебувала на спеці, могло стати також захворювання судин.

Про це заявив прессекретар Одеської обласної державної адміністрації Денис Соколов.

Поліція Одеської області обурена діями обласної клінічної лікарні, куди була доправлені Катющева. У відділі комунікацій обласної поліції про смерть дівчини дізналися зі ЗМІ.

За фактом смерті буде відкрито провадження.