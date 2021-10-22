Помер Сергій Морозов – експерт каналів "Футбол" та чемпіон СРСР у складі Зорі

Легендарний український футболіст, тренер і експерт телеканалів "Футбол" Сергій Морозов пішов з життя 22 жовтня 2021 року. Йому був 71 рік.

Причиною смерті Сергія Морозова стали наслідки коронавірусу.

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Морозов був вихованцем київського Динамо. Виступав на позиції півзахисника. Але за головну команду так і не зіграв жодного матчу. Все через перелом ноги, який отримав в товариському матчі.

У 1968 році перейшов у вінницький Локомотив. Далі в кар'єрі була чернігівська Десна.

У 1971 році став гравцем Зорі, яка в 1972 році виграла чемпіонат СРСР. 1972 року зіграв єдиний в кар'єрі матч за збірну СРСР. В цьому ж році був серед кандидатів до збірної на чемпіонат Європи 1972, однак, через перелом ключиці до складу так і не потрапив

У 1973 році отримав повістку в армію, відтак з 1974 до 1977 року виступав за московське ЦСКА.

У 1978 році розпочав тренерську кар'єру. Після відновлення Незалежності працював з низкою українських клубів, серед яких ЦСКА, Борисфен, Прикарпаття, Ворскла та черкаський Дніпро. Також тренував в Німеччині, Туркменістані та Китаї.

З вересня 2008 року працював експертом на каналі "Футбол".