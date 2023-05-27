Путін би вмер слідом: хакери зламали сайт Динамо та повідомили про смерть Лукашенка – фото 

Чудова новина з'явилась 26 травня на сайті білоруського хокейного клубу Динамо Мінськ. На офіційному сайті команди несподівано повідомили про смерть самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Чудові світлини давали надію українцям на зникнення з цього світу одного із "підстилок" Владіміра Путіна. Однак поки що це лише злам офіційного сайту хокейного клубу.

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"Зламали улюблену іграшку диктатора"

Хакери зауважили, що це лише перші некрологи з Лукашенком. Тому слід чекати нових зламів.

"КіберПартизани" вирішила нагадати своєму народу, що "батька" не вічний, тому може померти не лише в інтернеті, а й у реальності. Некролог Алєксандра Лукашенка неабияк повеселив його противників. Ймовірно, що самопроголошеному президенту Білорусі вже повідомили про таку витівку хакерів.

Зламали улюблену іграшку диктатора. Щоб нагадати прикоритникам, зрадникам народу та торговцям совісті, що тиран не вічний. Восковий дід тяжко хворіє. Ми з вами це знаємо,

– йдеться у поясненні партизанів.

Некролог Олександра Лукашенка / Фото "КіберПартизани"

Справді, Лукашенко у вільний час любить вийти на лід та поганятись із шайбою. Хоча слово "поганяти" дуже гучно сказано у бік Лукашенка.

Також хакери нагадали, що "батька" сильно хворіє, а його зовнішній стан видає ці проблеми зі здоров'ям. Нещодавно на світлинах було видно перемотану руку білоруського диктатора. Схоже, що Лукашенко приймав крапельниці. Його було не впізнати на параді до "Дня побєди" у Москві.

На останок у своєму телеграм-каналі хакери звернулись до білоруського народу.

Режим загине без вождя. Країна та білоруський народ продовжать жити і після його смерті. Що робитимете?…Тік-так,

– додали хакери-партизани.