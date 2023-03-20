За 20 хвилин до початку матчу: в Одесі перед грою помер головний тренер команди Михайло Щукін

В Одесі помер тренер місцевої гандбольної команди Михайло Щукін. Трагедія сталася за 20 хвилин до початку матчу, коли команди вже були на майданчику та розминалися.

Нещасний випадок стався у п'ятницю, 17 березня, у спортивній залі Національного університету "Одеська політехніка". Саме тут були заплановані ігри 4 туру чоловічої гандбольної Суперліги України.

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Третім матчем 17 березня мала стати гра між київським ЦСКА-ШВСМ та місцевою "Одесою". Коли гравці вже розминались на майданчику, стало зле головному тренеру одеситів Михайлу Щукіну. Присутні на грі медики та працівники ДСНС намагались надати всю допомогу, але врятувати життя Михайла Щукіна не вдалось.

Саме під керівництвом Михайла Щукіна гандбольна команда "Одеса" досягла гідних результатів: виграла Вищу лігу, дійшла до фіналу Кубка України, вперше зіграла у єврокубках, двічі завоювала бронзу української Суперліги.

За його тренування команда ветеранів гандболу "Одеса" стала п’ятикратним чемпіоном Європи та переможцем багатьох міжнародних і всеукраїнських турнірів.