Нечаєв боровся з хворобою

Про причини смерті Нечаєва не повідомляється. Відомо, що футболіст багато років боровся з важкою недугою, переніс декілька серйозних операцій.

Варте уваги Прив'язав до тіла блок і викинув з моста: боксера Вердехо не відпустили на волю

Прощання з футболістом відбудеться 6 травня біля стадіону "Чорноморець" (початок об 11:00). Похорони відбудуться на Другому християнському кладовищі Одеси.

Що відомо про Нечаєва

Футболіст народився 4 серпня 1950 року. Починав грати у футбол в одеському СКА, вихованець РВУФК (Київ). У Чорноморці виступав у 1967 – 1976, 1978, 1979 роках. За "моряків" провів 287 офіційних матчів, забив 13 голів.

У складі Чорноморця став бронзовим призером чемпіонату СРСР 1974 року.

Також грав в командах: ЦСКА Москва (дубль), СКА Одеса, Пахтакор Ташкент, Колос Нікополь.

У 1983 – 1988 роках працював у тренерському штабі одеського клубу. Тренував клуби:

Колос (Металург) Нікополь, СК Одеса, Хімік Житомир, Трансмаш (Могильов, Білорусь), Уралан (Еліста, Росія), Електрометалург-НЗФ Нікополь, Олком Мелітополь, Обрій Нікополь, Енергія Южноукраїнськ.

На Алеї футбольної слави біля стадіону "Чорноморець" 14 вересня 2015 року було закладено іменну "зірку" на честь Нечаєва.



Володимир Нечаєв / Фото dumskaya.net