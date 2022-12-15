Помер Данило Козлов – колишній баскетболіст збірної України

На жаль, ще одна втрата в українському спорті. 13 грудня на 41-му році життя серце зупинилось у колишнього баскетболіста збірної України Данила Козлова.

Сумну звістку сповістив його колишній партнер по збірній України Сергій Ліщук. Також про втрату у баскетбольній родині повідомила громадська організація PROEM Zakościele, в якій останнім часом працював Данило Козлов.

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Несподівана смерть ексбаскетболіста

Причина смерті Козлова не повідомляється. Данило помер через два дні після свого 40-го дня народження, яке він відсвяткував 11 грудня.

У Козлова залишилась дружина та двоє дітей – Микита та Давид.

Редакція 24 каналу щиро співчуває родині Данила Козлова з приводу важкої втрати чоловіча та батька. Ніколи не перестанемо бути вдячними Данилу за все хороше, що він зробив для земляків та ЗСУ.

Із 24 лютого Данило Козлов допомагає землякам, які виїхали у Польщу, де останні роки жив ексбаскетболіст. Він поєднував роботу дитячого тренера із допомогою для усіх українських біженців у Польщі. також активно підтримував та допомагав ЗСУ.

Що відомо про Данила Козлова як баскетболіста