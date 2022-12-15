Сумну звістку сповістив його колишній партнер по збірній України Сергій Ліщук. Також про втрату у баскетбольній родині повідомила громадська організація PROEM Zakościele, в якій останнім часом працював Данило Козлов.
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Несподівана смерть ексбаскетболіста
Причина смерті Козлова не повідомляється. Данило помер через два дні після свого 40-го дня народження, яке він відсвяткував 11 грудня.
У Козлова залишилась дружина та двоє дітей – Микита та Давид.
Із 24 лютого Данило Козлов допомагає землякам, які виїхали у Польщу, де останні роки жив ексбаскетболіст. Він поєднував роботу дитячого тренера із допомогою для усіх українських біженців у Польщі. також активно підтримував та допомагав ЗСУ.
Що відомо про Данила Козлова як баскетболіста
- Данило Козлов – колишній баскетболіст Дніпра, якому віддав 7 років своєї кар'єри. Виступав за цей український клуб із 2005 по 2012 роки.
- Два сезони виступав у футболці МБК Миколаїв та один сезон за Говерлу.
- Останній сезон-2014/2015 провів у Польщі, після чого закінчив кар'єру професійного баскетболіста. Але не відійшов від спорту, адже після кар'єри працював дитячим тренером.
- У складі збірної України Козлов виступав на Євробаскеті-2011.