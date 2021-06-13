Польський канал оскандалився, представивши матч України на Євро-2020 прапором Росії

Польський телеканал TVP Sport потрапив у скандал під час анонсів матчів на Євро-2020. Редактори поплутали прапори країн, тож Україна "отримала" російський триколор.

Під час анонсу матчів неділі, 13 червня, на каналі виклали назви команд. І прапори. От тільки прапори не відповідали країнам, які грали.

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Так, Україна отримала прапор Росії. А наш суперник у першому матчі на Євро-2020 збірна Нідерландів – Бельгії. Англія ж отримала прапор Уельсу.



Помилка польських редакторів з Україною та прапором Росії / Кадр з трансляції

Однак навряд чи можна говорити, що це було зроблено спеціально. Мова йде про технічну помилку. Редактори змінили в анонсі дату, назву команд та групи. які вони представляють. От тільки забули змінити прапори в порівнянні з попереднім днем.

Зважаючи, що Україна буде грати в той самий час, що і Росія за день до цього, тому нам і дістався "триколор", а Нідерландам – прапор Бельгії. Те ж саме з іншими командами – Австрія з прапором Данії, а Північна Македонія – Фінляндії, Англія – Уельсу, а Хорватія – Швейцарії.