Україна їде на ЧС-2024: "синьо-жовті" у вирішальному матчі відбору перемогли Польщу – відео

У середу, 20 грудня, відбулися останні матчі четвертого етапу кваліфікації на чемпіонат світу з футзалу. Підопічні Олександра Косенка у протистоянні з польською збірною виборювали пряму путівку на турнір.

Польща – Україна 3:5

Голи: Каневський, 27, 30, Рашковський, 37 – Абакшин, 7, Шотурма, 9, Корсун, 12, 20, Семенченко, 32

В останньому матчі поляків влаштовувала навіть нічия, щоб завершити кваліфікацію на першому місці квартету. Натомість українцям потрібна була лише перемога, пише 24 Канал.

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Вогняна перестрілка в Лодзі

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко зумів налаштувати своїх підопічних на вирішальний поєдинок. Вже на 7-й хвилині зустрічі Абакшин відкрив рахунок, зігравши на добиванні після удару Чернявського.

Відео голу Абакшина

Українці не збавляли обертів і через кілька хвилин ще двічі змусили поляків діставати м'яч із сітки воріт. Результативними ударами відзначилися Шотурма та Корсун.

Відео голу Шотурми

Відео голу Корсуна

Господарі спробували перехопити ініціативу, але наприкінці першого тайму отримали ще один гол у свої ворота – дубль оформив Корсун.

Відео другого голу Корсуна

Другий тайм розпочався з атак збірної Польщі, які мали кілька нагод "розмочити" рахунок. Наша команда у ці хвилини більше грала від захисту. Та все ж господарі майданчика досягли свого на 27-й хвилини. Під час розіграшу кутового відзначився Каневський.

На хвилі успіху поляки забили другий гол, повернувши інтригу в матчі. Каневський вдало зіграв на добиванні після удару Лещака.

Проте "синьо-жовті" не розклеїлися і зуміли відіграти один м'яч. Савенко ввів м'яч на Семенченка, який з гострого кута забив 5-й гол українців. Гра пішла на зустрічних курсах. Під час однієї з атак збірна Польщі зусиллями Рашковського втретє відзначилася у воротах Савенка.

Відео голу Семенченка

У підсумку цей видовищний поєдинок завершився перемогою збірної України (5:3), яка виконала завдання і пробилася на ЧС-2024.

Варто відзначити, що збірну України палко підтримували вболівальники. Фанати "синьо-жовтих" вивісили банер в підтримку полонених захисників "Азовсталі".

Банер в підтримку "азовців" / скриншот

Відеоогляд матчу Польща – Україна