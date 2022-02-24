Польща, Чехія та Швеція готують заяву, що вони не хочуть грати із Росією у відборі на ЧС-2022

Після нападу Росії на Україну, у Польщі, Чехії та Швеції не хочуть грати у футбол із країною-агресором. Очікується, що скоро федерації зроблять заяву.

Ймовірно, сьогодні буде опублікована одностайна заява трьох федерацій з ініціативи Польської футбольної асоціації.

До слова Росія напала на Україну: хронологія основних подій

"Коли прокинувся сьогодні вранці, виникло таке відчуття, що проведення футбольного матчу в Росії за місяць – це майже неможливо. На сьогоднішній день немає жодного бажання проводити футбольний матч у Росії", – сказав глава шведської футбольної асоціації Карл-Ерік Нільссон.

Які матчі мають відбутися

Матч Росія – Польща заплановано на 24 березня у Москві. Цього ж дня збірна Швеції зіграє із Чехією.

Через п'ять днів переможці цих матчів зіграють за прямий вихід до фіналу чемпіонату світу у Катарі у грудні.

Господарем цього матчу стане переможець першого плей-офф, а це означає, що матч пройде у Москві чи Хожуві.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.