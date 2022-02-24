Польща, Чехія та Швеція готують заяву, що вони не хочуть грати із Росією у відборі на ЧС-2022
24 лютого 2022 , 18:41Читать новость на русском
Джерело:Przeglad Sportowy
Після нападу Росії на Україну, у Польщі, Чехії та Швеції не хочуть грати у футбол із країною-агресором. Очікується, що скоро федерації зроблять заяву.
Ймовірно, сьогодні буде опублікована одностайна заява трьох федерацій з ініціативи Польської футбольної асоціації.
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"Коли прокинувся сьогодні вранці, виникло таке відчуття, що проведення футбольного матчу в Росії за місяць – це майже неможливо. На сьогоднішній день немає жодного бажання проводити футбольний матч у Росії", – сказав глава шведської футбольної асоціації Карл-Ерік Нільссон.
Які матчі мають відбутися
- Матч Росія – Польща заплановано на 24 березня у Москві. Цього ж дня збірна Швеції зіграє із Чехією.
- Через п'ять днів переможці цих матчів зіграють за прямий вихід до фіналу чемпіонату світу у Катарі у грудні.
- Господарем цього матчу стане переможець першого плей-офф, а це означає, що матч пройде у Москві чи Хожуві.
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