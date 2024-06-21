Знищили у другому таймі: Австрія здобула вольову перемогу над Польщею

У п'ятницю, 21 червня, розпочався третій день другого туру на Євро-2024. У центральному матчі зіграли Польща та Австрія.

Польща – Австрія 1:3

Голи: Пйонтек, 30 – Траунер, 9, Баумгартнер, 66, Арнаутович, 78.

Для обох команд це вже другий матч на цьогорічному Євро. Команди змагаються в одній групі разом з Францією та Нідерландами, пише 24 канал.

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Активний початок

Перший тайм розпочався з активних дій з боку австрійців. На 9-й хвилині вони забили перший гол: Мвене виконав ідеальний навіс з правого флангу, а Траунер головою влучно пробив у ближню ліву дев'ятку.

Перший гол у матчі: дивіться відео

Поляки відповіли активними атаками.

На 30-й хвилині їм вдалося зрівняти рахунок. Після прострілу справа Беднарек підхопив м'яч і пробив у захисника, а на добиванні Пьонтек змістився направо і влучив у правий нижній кут.

Відео голу поляків

Остаточний розгром поляків

Другий тайм розпочався з моменту у польських футболістів: Залевськи після прострілу справа бив у дотик з лівого флангу штрафного, але м'яч пролетів вище.

На 66-й хвилині австрійська збірна вийшла вперед. Баумгартнер прийняв м'яч і пробив майже по центру.

Другий гол австрійців: відео

Поляки намагалися відігратися, але не змогли. На 77-й хвилині австрійці успішно реалізували пенальті, забивши вирішальний гол.

Відео реалізованого пенальті

Відзначимо, що 21 червня відбудеться також матч Нідерланди – Франція о 22:00 за київським часом.