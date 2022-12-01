Дружина-українка змусила Щенсни плакати після відбитого пенальті від Мессі

Войцех Щенсни парирував пенальті в матчі проти Аргентини, а його збірна вийшла в плей-офф чемпіонату світу. Після цього його емоційно підтримала сім'я разом з дружиною-українкою.

Відбитий пенальті від Лео Мессі став вже другим для польського голкіпера на чемпіонаті світу-2022. Хоча Польща в підсумку й поступилася Аргентині, але змогла протиснутись у плей-офф.

Також цікаво Щенсни посперечався з Мессі на 100 євро, що суддя не призначить пенальті

Палка підтримка Щенсного

Удома за Войеха Щенсного переживала вся його родина на чолі з дружиною Мариною, яка родом з України. Відразу після гри вони вийшли на зв’язок із Войцехом, співали, вітали. Футболіст навіть пустив сльозу.

Уся моя сім'я зараз сидить у Варшаві і дивиться гру – мама, дружина, син. Я люблю тебе, Ліам. Тато ще не їде додому!

– передав привіт рідним Щенсни.

До слова, дружина Войцеха Щенсного – Марина Лученко-Щенсна. Це популярна польська співачка та актриса, яка виступає під сценічним ім'ям MaRina.

Дівчина родом з України – вона народилась у Вінниці. Втім, коли їй було всього 2 роки, її сім'я емігрувала до Польщі.

Марина почала зустрічатися з голкіпером збірної Польщі у 2013 році, а вже у 2016-му пара одружилася. У них є 4-річний син Ліам.