Полісся – Верес: де дивитися дебют Усика у футболі

Поки футбол України на паузі, телеканал "Футбол" вирішив розвеселити футбольні будні, організувавши міні-турнір серед команд УПЛ та Першої ліги. 3 лютого у Туреччині відбудеться перший матч Winter Cup 2022 Полісся Житомир – Верес Рівне.

За команду із Житомира дебютує знаменитий український боксер Олександр Усик. Початок зустрічі – о 19:00.

До слова Усик дебютує у футболі: чи зможе боксер забити гол у першому ж матчі за Полісся

Полісся – Верес: де дивитися

Відеотрансляція матчу буде проводиться на телеканалі "Футбол 1".

Дивитися онлайн матч Полісся – Верес легально в Україні можна лише на платформі Oll.tv. Трансляція футбольних матчів там доступна в пакеті "oll inclusive xtra sport" за 189 гривень на місяць.

Winter Cup – товариський турнір, який організовують телеканали "Футбол 1,2,3". Участь у змаганнях візьмуть Полісся, Верес, Металіст та Чорноморець.