Полісся та Оболонь достроково вийшли в УПЛ: хто ще з Першої ліги наблизився до еліти – відео

Уже два колектива Першої ліги України оформили собі путівки в елітний дивізіон. Проте не усі місця ще розібрали.

Полісся та Оболонь достроково оформили собі місце у наступному сезоні Української Прем'єр-ліги, завдяки 6-му туру "другого етапу". Боротьба ще за два "непрямих" місця триває між чотирма клубами, пише 24 Канал.

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Історія наближається до розв'язки

Команди з "чемпіонської групи" у своєму активі мають уже по 12 матчів, хоча у "другому етапі" колективи відіграли тільки шість турів. Все через те, що командам зарахувалися шість результатів з "першого етапу", з колективами, які також вийшли до чемпіонської групи. Наприклад Поліссю підтягнулися по два матчі з Нивою, Карпатами та Кременем та навпаки, тому деякі клуби уже розпочали "другий етап" з солідною перевагою. На команд чекає тільки одне.

Два перших місця Першої ліги, які дарують можливість без стикових матчів потрапити в УПЛ, уже зайняті. Полісся та Оболонь набрали таку кількість очок, до якої інші колективи не зможуть уже досягнути, оскільки у команд в активі залишилось по два матчі.

Епіцентр – ЛНЗ 0:2

Голи: Тищенко, 58, Норенков, 86

Черкаський колектив наразі залишається фаворитом у боротьбі за третю сходинку "чемпіонської групи", яка подарує команді можливість зійтись у битві з аутсайдером УПЛ за право зіграти в еліті. Та от на ЛНЗ чекає складний фінальний акорд (матч з Карпатами та Поліссям). Щодо Епіцентру, то клуб все ще має примарні шанси на зону підвищення у класі.

Відеоогляд матчу:

Карпати – Металург 0:1

Гол: Векляк, 60

У центральному протистоянні запорізький колектив зміг взяти гору на своїм львівським суперником. Металург знаходиться у зоні підвищення, а от Карпати наразі поза змогою поборотися за еліту. Та от "леви" все ще мають шанс посунути ЛНЗ, оскільки на команди чекає очна зустріч. Металургу ж варто просто довести діло до кінця з клубами, які уже не плекають надії на підвищення.

Відеоогляд матчу:

Нива – Оболонь 1:2

Голи: Галадей, 66 – Груша, 16, Краснопір, 61

Київський колектив, завдяки перемозі над аутсайдером чемпіонської групи, зміг оформити собі вихід в Українську Прем'єр-лігу. "Пивовари" повертаються в еліту вперше за 10 років. Команді тепер залишається тільки перечекати літо, аби знову спробувати свої сили у найсильнішому дивізіоні.

Полісся – Кремінь 5:0

Голи: Грицук, 6, Янаков, 22, Будківський, 44, Козак, 49, Микитюк, 84

Житомирський колектив також у свою чергу взяв гору над аутсайдером чемпіонської групи, проте розгромивши свого суперника. "Вовки" вперше у своїій історії змогли вийти в елітний дивізіон України. Та от Полісся не вийде формально відіграти решту матчі, оскільки на житомирський клуб чекають суперники, які все ще претендують на вихід в УПЛ. Тому "вовкам" ще прийдеться вершити долю інших команд.

Нагадаємо, що Полісся та Оболонь займуть місця команд в УПЛ, які посядуть 15-у та 16-у сходинки елітного дивізіону. А от клуби, які займуть 3-є та 4-е місця за підсумками чемпіонської групи (претендують ЛНЗ, Металург, Карпати та примарно Епіцентр), зіграють у плей-офф раунді за право стати учасником УПЛ з командами, які посядуть 13-е та 14-е місця елітного дивізіону відповідно.

Турнірна таблиця / Flashscore