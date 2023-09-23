"Піжонство" могло все зіпсувати: Полісся здолало Минай, закріпившись в зоні єврокубків – відео

Житомирський колектив таки впорався із аутсайдером чемпіонату України. Ба більше, закарпатці не виглядали гірше від свого амбітного суперника.

Полісся – Минай 2:1

Голи: Смоляков, 68, Мустафаєв, 83 – Твердохліб, 39

Полісся та Минай зустрілись в рамках 8-го туру Української Прем'єр-ліги, в якій команди не визначили переможця. Закарпатський клуб продовжує красти очки у лідерів, пише 24 Канал.

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"Вовки" все ж сильніші за "лисиць"

Полісся підійшло до матчу із Минаєм в ролі явного фаворита, та от закарпатці, точно не готові були стати "хлопчиками для побиття". "Лисиці" провели активніший перший тайм, набагато частіше атакуючи ворота свого суперника, що, як прийнято в УПЛ, приносить свій результат.

Під завісу першого тайму Твердохліб виявився найкмітливішим під час хаосу в карному майданчику Полісся, тому потужним ударом відправив м'яч повз Дениса Бойка. Цікаво, що у першій половині гри "вовків" супроводжували нереалізовані моменти. Напередодні пропущеного голу арбітр скасував гол Будківського, оскільки асистент форварда перебував у положенні поза грою, а на 45-ій хвилині капітан команди Грицук отримав шанс забити пенальті, та от вирішив пробити "Паненкою", що легко прочитав досвідчений Олександр Бандура.

Такий розвиток подій мів завдати серйозного психологічного удару по гравцях житомирян, та от вони на ділі продемонстрували, що реально готові боротись за єврокубки. "Вовки" набагато активніше почали грати в другому таймі, перехопивши ініціативу. А вже на 68-ій та 83-ій хвилинах Смоляков та Мустафаєв відзначились своїми дебютними голами у футболці Полісся, що принесло перемогу їхньому колективу в непростому поєдинку.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, "вовки" долають "лисиць" із рахунком 2:1, що допомогло житомирянам піднятись на третю сходинку в чемпіонаті (15 очок в активі). Минай, у свою чергу, з трьома пунктами за 8 турів заслужено опинився на останньому місці в чемпіонаті України.

. Свій наступні матчі команди проведуть в рамках Кубку України. Минай зіграє з Вікторією, а Полісся – з Дніпром-1.