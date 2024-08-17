Присутність Усика не допомогла: Полісся втратило два бали в матчі з Інгульцем

У суботу, 17 серпня, в Житомирі відбувся матч 3-го туру УПЛ між Поліссям та Інгульцем. Команда з Петрового створила проблеми одному з фаворитів чемпіонату.

Полісся – Інгулець 1:1

Голи: Назаренко, 45+2 – Вілівальд, 41

У попередньому турі Полісся створило справжню сенсацію, обігравши на виїзді донецький Шахтар (1:0). У поєдинку проти скромного Інгульця "вовки" повинні були підтвердити свої амбіції в чемпіонаті, пише 24 Канал.

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Інгулець скористався своїм шансом

Господарі поля з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль. Натомість гості впевнено захищалися та не забували про контратаки.

На 41-й хвилині матчу Інгулець несподівано повів у рахунку. І допоміг їм у цьому стандарт. Центрбек гостей Вілівальд вдало підключився до розіграшу кутового та головою переправив м'яч до сітки воріт Кудрика.

Команда Імада Ашура швидко відігралася. На другій компенсованій хвилині Назаренко на швидкості втік від захисника, обіграв голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота. 1:1 – команди пішли на перерву за нічийного результату.

У другому таймі усі намагання господарів забити переможний гол завершилися нічим. "Вовкам" не допомогла навіть присутність на стадіоні чемпіона світу з боксу Олександра Усика.

У підсумку Інгулець здобув важливу нічию, а Полісся втратило два очка.