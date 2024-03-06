Романо дав інсайд щодо трансферу Полісся: кого підпише житомирський клуб – відео голів форварда

Житомирське Полісся продовжує роботу на трансферному ринку для підсилення команди на другу частину сезону-2023/2024. Про потенційний гучний трансфер у зграю "вовків" повідомив найвідоміший інсайдер світу Фабріціо Романо.

Йдеться про 23-річного венесуельського футболіста Луїфера Ернандес. Він грає на позиції центрального нападника.

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Рекордний трансфер Полісся

За інформацією італійського журналіста, дебютант УПЛ близький до угоди з забивним форвардом з Академії Пуерто-Кабельо. Клуби знаходяться на фінішній прямій перемовин.

Гравець уже погодився на переїзд в Україну, залишилося завершити угоду з його командою та підписати контракт. Романо зазначає, що трансфер 23-річного футболіста обійдеться житомирянам в 1.2 мільйони доларів, що стане рекордною сумою для клубу Геннадія Буткевича.

Романо повідомив про трансфер Полісся / Скриншот зі сторіс інсайдера

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ернандес провів 5 матчів за свій клуб, у яких забив 2 голи та віддав одну результативну передачу. У минулій кампанії він відзначився 19 забитими м'ячами та 4 асистами у 36 поєдинках.

Дивіться відео з нарізкою голів потенційного новачка Полісся