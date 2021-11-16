Покарання за нахабну поведінку фанатів: Вест Хем Ярмоленка обурений рішенням УЄФА

Вест Хем підлягає під санкції УЄФА після матчу 4-го групового етапу Ліги Європи проти бельгійського Генка. Фанати англійців нахабно себе поводили, вони кидали на поле сторонні предмети.

Вест Хем не погоджується з УЄФА

Пресслужба Вест Хема повідомила, що отримала ввечері лист від УЄФА, в якому йшлося про покарання. Клуб оштрафували на 34, 5 тисяч євро, а фанатам заборонили вхід на наступний матч.

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Англійці невдоволені рішенням та вимагають роз'яснень від УЄФА.

Ми здивовані цим санкціям та розчаровані вболівальниками, які поводилися бездоганно і підтримували команду протягом усього матчу і тепер не зможуть поїхати на наступний виїзний матч Ліги Європи,

– переконує пресслужба клубу.

Клуб звимагає від УЄФА повні письмові пояснення цих санкцій, також попросив прискорити запит, оскільки подальша затримка може вплинути на вболівальників.