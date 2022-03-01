Погодилась на умови Світоліної: росіянка Потапова зіграє під нейтральним прапором
Джерело:Великий теніс України
Еліна Світоліна публічно висловила свою патріотичну позицію. Перша ракетка України не буде виходити на корт проти суперниць з Білорусі та Росії.
Матч таки відбудеться
Еліна Світоліна зазначила, що буде виступати проти російських та білоруських тенісисток, якщо ті вийдуть під нейтральним прапором. Перша суперниця вже погодилась – це росіянка Анастасія Потапова.
До теми Еліна Світоліна бойкотуватиме матчі проти тенісисток з Росії та Білорусі
Про це повідомила українська тенісистка.
Все узгоджено. Персонал, який відповідає за трансляцію матчу, а також відповідальні за проведення гри, підтвердили, що всі прапори та письмові атрибути, що вказують на Росію, будуть прибрані під час поєдинку,
– розповіла Світоліна.
Доля жеребу звела Еліну з росіянкою вже у першому колі турніру WTA у Монтерреї (Мексика). Матч відбудеться 1 березня орієнтовно о 21:00.
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