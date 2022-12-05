Південна Корея ще не отямилась: Неймар подвоює перевагу Бразилії
5 грудня 2022, 21:23Читать новость на русском
Уже на 13 хвилині матчу лідер збірної Бразилії забиває другий гол своєї команди у поєдинку проти збірної Південної Кореї – 2:0. "Азійським тиграм" час зібратись.
Бразилія продовжує феєрити. Команда спіймала кураж та знову відзначилась у ворота суперника. На 13 хвилині матчу Неймар впевнено реалізував 11-метровий удар – 2:0 на табло. Та Південна Корея не опускає голови, пише 24 канал.
Гол Неймара: