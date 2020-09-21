У Кривому Розі планують реконструювати спортивний комплекс "Металург". Сталося це після того, як його відвідав Президент України Володимир Зеленський.

На реконструкцію спортивного комплексу "Металург" у Кривому Розі виділили 150 мільйонів гривень. Зробили це депутати, проголосувавши за законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

До теми Зеленський відвідав реконструйований стадіон в Івано-Франківську: фото

Кошти на реконструкцію взяли, зменшивши на таку суму видатки бюджету на обслуговування внутрішнього боргу.

На що мають піти гроші під час реконструкції спорткомплексу "Металург"

27 серпня Володимир Зеленський відвідав Кривий Ріг. І завітав на спорткомплекс "Металург", залишившись незадоволений його станом. Адже наразі комплекс перебуває в аварійному стані, ним ніхто не користується.



Зеленський під час відвідин стадіону "Металург" / Фото Офіс Президента

Після реконструкції на території будуть нові футбольні поля та спортмайданчики. У самому приміщенні будівлі стадіону облаштують ігрові спортзали, спортзали для важкої атлетики, боксу, фітнесу, карате, греко-римської боротьби.

Загалом стадіон вміщуватиме на трибунах майже 16,5 тисяч осіб. Глава держави зауважив, що необхідно по можливості підкоригувати кількість місць, щоб тут могло перебувати до 30 тисяч глядачів.