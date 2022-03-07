Після війни ми пам'ятатимемо, як мовчали друзі, – Денисов звернувся до коментатора Уткіна

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов вкотре висловив свою думку про війну у рідній Україні. Він розповів про мовчання російського коментатора Василя Уткіна, який дивно перестав йти на контакт.

Денисов: Він пообіцяв, але потім зник

Олександр Денисов звернувся зробив звернення до відомого російського коментатора Василя Уткіна. Блогер дав добро на розмову з Денисовим, але згодом почав ігнорувати повідомлення директора телеканалів "Футбол 1/2/3".

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Представник українського ЗМІ ще сподівається витягнути Уткіна на розмову. Денисов не розуміє мовчання росіянина та пожартував з нього, натякаючи на економічну кризу у Росії.

Сподіваюся, що мені вдасться вийти в ефір, зокрема з російськими блогерами. Все чекаю на відповідь від Василя Уткіна, він пообіцяв, але потім зник. Кажуть, що у них відключили Facebook, я написав йому у WhatsApp, він прочитав, але мовчить. Не знаю, можливо Василь Уткін стоїть у черзі до IKEA, а може просто сумує,

– сказав Денисов.

Відзначимо, що Василь Уткін був коментатором в Україні під час футбольного Євро-2012.

Росіянин, який насолоджувався життям в Україні

Денисов теж пригадав ті часи, коли російський коментатор проживав у столиці України та насолоджувався життям на українській землі. Директор телеканалів красиво закінчив своє звернення.

Чесно кажучи, хотілося почути Уткіна в нашому ефірі, першого російського блогера, який колись мав свою думку, як мені колись здавалося. Як не Василю знати Київ, у якому він жив у 2012 році. Київ, який він пам'ятає і запах квітучих каштанів, де він сидів у ресторані "Курені", попиваючи коньячок і читаючи Гаррі Поттера українською мовою.

Після війни ми не пам'ятатимемо, що говорили вороги, але пам'ятатимемо, як мовчали друзі,

– підсумував Денисов.

Раніше директор телеканалів розповів про нову громадянську позицію усіх українців.

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