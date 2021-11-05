Після рикошету за "комірець" голкіперу: Зубков забив розкішний гол у Лізі Європи – відео

Ференцварош 4 листопада приймав Селтік у 4 турі групового раунду Ліги Європи. Українець Олександр Зубков відзначився голом.

Гол Зубкова чи автогол суперника

Український півзахисник Олександр Зубков отримав місце у стартовому складі Ференцвароша та подякував тренеру за довіру голом. Вже на 3-й хвилині матчу гості з Шотландії розмочили нулі на табло завдяки точному удару Фурухасі Кього.

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Однак вже через вісім хвилин господарі зрівняли цифри на табло. Зробив це Зубков. Гравець збірної України робив передачу у воротарський Селтіка, але м'яч від ноги суперника попрямував у ворота. Рикошет дезорієнтував голкіпера шотландського клубу, тому м'яч залетів за комірець воротарю.

Щоправда, взяття воріт записали на автогол півзахисника гостей Йосіпа Юрановича. На жаль, навіть такий курйозний гол не дозволив Ференцварошу святкувати перемогу на власному полі. У другій 45-хвилинці команди забили ще тричі, але на одне взяття воріт було більше у Селтіка.

Поразка ще більше погіршила ситуацію угорського клубу у групі G. Ференцварош після чотирьох турів не зміг набрати жодного очка та замикає таблицю. Найближчий конкурент, яким якраз є Селтік, випереджає угорців на 6 очок. Фактично клуб Зубкова втратив шанси на єврокубкову весну. Бодай один зароблений пункт шотландців покладе крах надіям Ференцвароша.

Ференцварош прикро поступився на власному полі – 2:3. Зубков провів на полі 80 хвилин та був замінений на Рего Санто.

Відео першого голу у ворота Селтіка