Після медалей на Олімпіаді: Україна подала заявку на проведення чемпіонату Європи-2026 з карате

Україна у 2026 році може стати країною-господаркою дорослого чемпіонату Європи з карате. Федерація подала офіційну заявку на проведення цього престижного турніру.

Можемо прийняти міжнародний турнір

15 листопада відбулось засідання Виконкому Всесвітньої федерації карате (WKF) у Дубаї. За повідомленням у фейсбуці Федерації карате України, президент WKF Антоніо Еспінос схвально відгукнувся на таке звернення української сторони.

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Він зазначив, що у Федерації карате України як спортивної організації є усі можливості для проведення спортивних заходів на такому високому міжнародному рівні.

Українські каратисти розпочинають виступи на чемпіонаті світу

. До цього чемпіонат Європи протягом 2022 – 2025 років прийматиме Туреччина, Росія, Хорватія та Азербайджан.

16 листопада стартує чемпіонат світу у Дубаї. На татамі вийдуть 1054 каратисти із 117 країн планети. Честь України захищатимуть 17 атлетів: Ярослав Федоров (ката), Крістіна Вєнік (ката), Нікіта Філіпов (-60 кілограмів), Гнат Пак (-67 кілограмів), Станіслав Горуна (-75к кілограмів), Валерій Чоботар (-84 кілограмів), Різван Талібов (84+ кілограмів), Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Ігор Лагунов, Денис Копитко (команда), Катерина Крива (-50 кілограмів), Анжеліка Терлюга (-55 кілограмів), Аніта Серьогіна (-61 кілограмів), Галина Мельник (-68 кілограмів), Анастасія Степашко (68+ кілограмів), Діана Шостак (командне куміте).

Відзначимо, що у списку української збірної є три учасники Олімпіади-2020 – Аніта Серьогіна, Анжеліка Терлюга та Станіслав Горуна. Двоє останніх привезли з Токіо "срібну" та "бронзу" нагороди відповідно.

Напередодні міжнародного старту українські каратисти провели тренувальний збір у Єгипті. Чемпіонат світу триватиме до 21 листопада.