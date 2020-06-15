"Піс*ка... Після": Віталій Кличко видав новий мегаляп у прямому ефірі – відео
Мер Києва і "вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко на щоденному брифінгу мав необережність створити чергову порцію мемів на свою адресу.
15 червня під час онлайн прес-конференції Кличко заплутався у власних словах, що викликало бурхливий сміх у всіх, хто це почув. Спочатку колишній боксер сказав слово "піс*ка", замість "після", а потім не міг вимовити слово "сенсаційніх", пише 24 канал.
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Брифінги Віталія Кличка
Віталій Кличко відрізняється від інших мерів українських міст не тільки спортивними досягненнями, а й смішними ляпами.
Протягом шести років Кличко керує всіма справами столиці України, спілкується з журналістами і дає брифінги та прес-конференції. І зараз, в період пандемії коронавірусу, Кличко щодня інформує киян про кількість хворих COVID-19, про карантинні обмеження і також відповідає на питання, які йому надсилають онлайн журналісти.