Пишаюсь тим, що я українка, – Світоліна перерахує усі свої призові українській армії

Еліна Світоліна неабияк переживає за свою Україну, яка потерпає від нападу Росії. Тенісистка через щільний графік змагань проживає за кордоном, але буде допомагати рідній країні фінансово.

Світоліна: Вони герої

Перша ракетка України вкотре висловила підтримку рідній Україні, де проживає її сім'я. Еліна Світоліна пообіцяла усім перераховувати зароблені призові на потреби українській армії.

Варте уваги Кожну хвилину молюсь за Україну, це страшний кошмар, – Еліна Світоліна

Спортсменка щиро вдячна українським військовим та народу, які боронять її рідну країну від нападу Росії, яка безжально вдерлась в Україну та вбиває мирних жителів.

Світоліна зробила обіцянку публічно на своїй сторінці в інстаграмі. Тенісистка опублікувала свою заяву трьома мовами – українською, англійською та російською.

"Мій народ, кожен день я боюсь за тебе. Я спустошена, очі не перестають плакати, моє серце не перестає кровоточити. Але я так пишаюся. Я дивлюся на наш народ, наших матерів, наших батьків, наших братів, наших сестер, наших дітей, вони такі хоробрі й сильні, щоб боронити Тебе. Вони герої", – написала Еліна.

"Ти в усіх моїх думках та молитвах"

Я зобов'язуюсь перерахувати призові гроші, зароблені мною на моїх наступних турнірах, щоб підтримати нашу армію та гуманітарні сили, щоб допомогти їм захистити тебе, нашу країну. Україна, ти нас об'єднуєш, ти наша особливість, ти наше минуле та наше майбутнє. Ми – Україна,

– написала тенісистка.

Світоліна сподівається, що на її заяву звернуть увагу з усього світу. Еліна горда тим, що має український прапор: "Нехай світ побачить це і допоможе нам об'єднати зусилля, щоб захистити себе! Ти в усіх моїх думках та молитвах. Ти завжди зі мною. Україна – це я. Україна – це ми. Я пишаюсь тим, що я українка".

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.