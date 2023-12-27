Користувався секс-іграшками та випорожнився у ванній: китайського чемпіона позбавили титулів
Джерело:ABC
Національного чемпіона Китаю з гри у китайські шахи Янь Ченлуна звинуватили у шахрайстві та неналежній поведінці. Через правопорушення спортсмену загрожують серйозні покарання.
У Китаї відбувся турнір з сянці – китайських шахів, які мають шалену популярність в країні. Переможцем змагань став 48-річний Янь Ченлун, який переміг десятки претендентів.
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Чемпіона жорстко покарали через пікантний скандал
Після перемоги досвідчений майстер гарно відсвяткував свій тріумф. У готельному номері він вживав алкоголь разом з колегами, а потім справив нужду у ванну.
Асоціація з сянці вже засудила поведінку Янь Ченлуна.
Янь разом з іншими людьми вживав алкоголь у своєму готельному номері, а потім справляв велику нужду у ванну, вчинивши таку дію, яка завдала шкоди майну готелю, порушила громадський порядок і негативно вплинула на змагання,
– йдеться у заяві організації.
Ба більше, чемпіона запідозрили у шахрайстві. Нібито він користувався "анальним кулькам", через які отримував сигнали від комп'ютера. Натомість Ченлун передавав сигнали ритмічними рухами (стисканням і розтисканням).
Проте ці чутки не підтвердилися.
Ґрунтуючись на нашому розумінні ситуації, наразі неможливо довести, що Янь користувався допомогою "анальних кульок", як припускають у соціальних мережах,
– повідомили в асоціації.
Та все ж Ченлун отримав покарання за свою поведінку. 48-річного шахіста дискваліфікували на рік, а також позбавили титулу та грошової винагороди.
Сам китаєць відкидає усі звинувачення. Використання "анальних кульок" він назвав "нісенітницею", а свою поведінку у ванній кімнаті виправдав "приступом діареї", через який не зміг добігти до туалету.