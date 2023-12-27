Користувався секс-іграшками та випорожнився у ванній: китайського чемпіона позбавили титулів

Національного чемпіона Китаю з гри у китайські шахи Янь Ченлуна звинуватили у шахрайстві та неналежній поведінці. Через правопорушення спортсмену загрожують серйозні покарання.

У Китаї відбувся турнір з сянці – китайських шахів, які мають шалену популярність в країні. Переможцем змагань став 48-річний Янь Ченлун, який переміг десятки претендентів.

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Чемпіона жорстко покарали через пікантний скандал

Після перемоги досвідчений майстер гарно відсвяткував свій тріумф. У готельному номері він вживав алкоголь разом з колегами, а потім справив нужду у ванну.

Асоціація з сянці вже засудила поведінку Янь Ченлуна.

Янь разом з іншими людьми вживав алкоголь у своєму готельному номері, а потім справляв велику нужду у ванну, вчинивши таку дію, яка завдала шкоди майну готелю, порушила громадський порядок і негативно вплинула на змагання,

– йдеться у заяві організації.

Ба більше, чемпіона запідозрили у шахрайстві. Нібито він користувався "анальним кулькам", через які отримував сигнали від комп'ютера. Натомість Ченлун передавав сигнали ритмічними рухами (стисканням і розтисканням).

Проте ці чутки не підтвердилися.

Ґрунтуючись на нашому розумінні ситуації, наразі неможливо довести, що Янь користувався допомогою "анальних кульок", як припускають у соціальних мережах,

– повідомили в асоціації.

Та все ж Ченлун отримав покарання за свою поведінку. 48-річного шахіста дискваліфікували на рік, а також позбавили титулу та грошової винагороди.

Сам китаєць відкидає усі звинувачення. Використання "анальних кульок" він назвав "нісенітницею", а свою поведінку у ванній кімнаті виправдав "приступом діареї", через який не зміг добігти до туалету.

Що таке сянці

Сянці – одна з найпопулярніших настільних ігор у світі. Вона поширена в Китаї та за його межами. Сянці були включені до Світових інтелектуальних ігор 2008 і 2012 років. Найсильнішим гравцем у сянці у XX столітті був Ху Жунхуа, який став чемпіоном Китаю 14 разів.