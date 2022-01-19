Підручний назвав причину, чому не вийде на старт в індивідуальній гонці в Антгольці

В італійському Антгольці 20 січня стартує сьомий етап Кубку світу з біатлону. Перший змагальний день розпочнеться чоловічою індивідуальною гонкою.

Проблеми з відновленням

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра повідомив, що капітан команди Дмитро Підручний пропустить перший старт в Антгольці.

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Лідера команди замінить Тарас Лесюк. Натомість Підручний отримає відпочинок і готуватиметься до естафетної гонки, яка відбудеться в останній змагальний день.

На індивідуальну гонку в Антгольці Україна вийде у наступному складі: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Артем Тищенко та Тарас Лесюк.

Ми ухвалили рішення після Рупольдинга дати відпочити Підручному, який не бігтиме індивідуальну гонку. Хочу ще один тактичний варіант спробувати в естафеті, тому трохи більше готуємося до цього старту,

– сказав Санітра.

За словами самого біатлоніста, він перебуває наразі у хорошому стані, проте потребує відновлення.

"В Обергофі були певні проблеми зі стрільбою. У Рупольдингу в персьюті не вдалося знову себе реалізувати, але там причини були у фізичному стані, тому думаю, й стрільба через це не пішла. Стан був дуже важкий. А в естафеті й спринті все виходило добре, й у фізичному плані теж, тому задоволений тими гонками. На естафеті виклав усе, й навіть більше, і дуже важко було після неї відновитися", – зазначив Підручний.

Це одна з моїх великих проблем: якщо один день дуже добре пробіжу, на наступний мені важко відновити форму, і це часто заважає боротися за високі позиції,

– наголосив Дмитро.

Етап Кубку світу в Антгольці є останнім перед Олімпіадою у Пекіні. Змагання триватимуть з 20 по 23 січня.