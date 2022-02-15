Підготовка до ПСЖ: Лунін виконав два поспіль суперсейви на тренуванні Реалу – відео
15 лютого 2022 , 21:15Читать новость на русском
Джерело:твітер УЄФА
У вівторок, 15 лютого, у поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться ПСЖ та Реал. Гра пройде на стадіоні "Парк-де-Пренс".
На передматчевому тренуванні чудову реакцію продемонстрував український воротар мадридського клубу Андрій Лунін, але у старті все одно вийде бельгійський голкіпер Тібо Куртуа.
До слова Мессі та ПСЖ приймуть Реал у Лізі чемпіонів: прогноз на матч 1/8 фіналу
Відео сейвів Луніна
ПСЖ – Реал: перед матчем
- На шляху до 1/8 фіналу Реал виграв групу D: "вершкові" двічі обіграли Інтер і Шахтар, одного разу здолали Шериф і зазнали поразки від молдавського клубу.
- Щодо ПСЖ, то французький клуб посів друге місце в групі A. Виграти групу ПСЖ завадила нічия проти Лейпцига.
- Загалом французи здобули три перемоги, обігравши по одному разу Брюгге, Манчестер Сіті й Лейпциг. Також у їх пасиві поразка "містянам" та нічия проти Брюгге.