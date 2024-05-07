Реал виконає усі забаганки Мбаппе: у Мадриді француз отримає улюблений номер
Джерело:Le Parisien
Влітку під час трансферного вікна може відбутися перехід, про який говорять кілька останніх років. Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе у новому сезоні вдягне футболку "королівського клубу".
Наразі відсутні офіційні заяви зі сторони ПСЖ та самого Мбаппе. Втім, майже немає жодного сумніву, що нападник продовжить кар'єру в Мадриді.
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Мбаппе забере футболку у Модрича
Тим часом визначився номер, під яким гратиме за Реал Мбаппе. Футболіст, який з дитинства уболіває за "Галактікос", отримає заповітну десятку. Про це повідомляє видання Le Parisien.
Саме під цим номером нападник грає у Парі Сен-Жермен та збірній Франції. Тож у Реалі Кіліан теж носитиме фартову десятку.
Зазначимо, що у "вершкових" під цим номером грає володар "Золотого м'яча" 2018 Лука Модрич. Очікується, що по завершенні сезону 38-річний хорват залишить клуб, або навіть завершить ігрову кар'єру. Тож 10-ка буде вакантною до приходу Мбаппе.
Сага з переходом Мбаппе
- Інсайдери анонсують, що француз дав згоду на перехід до Реала. Форвард стане гравцем "королівського клубу" на правах вільного агента.
- Рішення Мбаппе не змінить навіть виграш Ліги чемпіонів. Хоча для початку "парижанам" потрібно пройти дортмундську Боруссію.
- Також повідомлялося, що до Мадриду Мбаппе приїде разом зі своїм молодшим братом Етаном. Юний футболіст вже встиг дебютувати за першу команду ПСЖ.