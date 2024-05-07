Реал виконає усі забаганки Мбаппе: у Мадриді француз отримає улюблений номер

Влітку під час трансферного вікна може відбутися перехід, про який говорять кілька останніх років. Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе у новому сезоні вдягне футболку "королівського клубу".

Наразі відсутні офіційні заяви зі сторони ПСЖ та самого Мбаппе. Втім, майже немає жодного сумніву, що нападник продовжить кар'єру в Мадриді.

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Мбаппе забере футболку у Модрича

Тим часом визначився номер, під яким гратиме за Реал Мбаппе. Футболіст, який з дитинства уболіває за "Галактікос", отримає заповітну десятку. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Саме під цим номером нападник грає у Парі Сен-Жермен та збірній Франції. Тож у Реалі Кіліан теж носитиме фартову десятку.

Зазначимо, що у "вершкових" під цим номером грає володар "Золотого м'яча" 2018 Лука Модрич. Очікується, що по завершенні сезону 38-річний хорват залишить клуб, або навіть завершить ігрову кар'єру. Тож 10-ка буде вакантною до приходу Мбаппе.

Сага з переходом Мбаппе