ПФК "Львів" матчі УПЛ може проводити не у рідному місті. Керівництво клубу розглядає варіант проведення матчу в іншому місті, адже не може домовитися з "Карпатами" щодо оренди стадіону "Україна".

Про проблему між клубами щодо оренди стадіону "Україна" заявив генеральний директор ПФК "Львів" Андрій Паньків. За його словами, керівництво "Карпат" вимагає за проведення одного матчу на стадіоні 135 тисяч гривень. При цьому оренда "Арени Львів" на один матч обходиться в 150 тисяч гривень.

"Наразі не знаю точно, де ми гратимемо, адже за відповідну ціну грати на стадіоні "Україна" не збираємося. Можливо, доведеться нам поїхати до Тернополя, де маємо вже напрацьований варіант та можемо за невеликі кошти й проживати, і харчуватися, і проводити свої поєдинки", – заявив Андрій Паньків.

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При цьому, за його словами, взимку "Львів" заплатив "Карпатам" один мільйон гривень за підігрів поля. А за проведення матчів платив 125 тисяч гривень. У той час проведення матчів у Тернополі обходиться команді втричі дешевше, аніж на стадіоні "Україна" чи "Арена Львів".

У минулому сезоні "Львів" провів два матчі у Тернополі через заборону на проведення матчів у Львові через запроваджений карантин. Це були матчі проти "Ворскли" та "Дніпро-1".

Поки команда має час, щоб вирішити це питання. Адже наступний матч 12 вересня проведе на виїзді проти "Колоса". У третьому турі УПЛ команда відправиться до Києва на матч проти "Динамо" 19 вересня. І аж в четвертому турі (базова дата 26 вересня) "Львів" вдома прийме "Зорю".

"Запасний варіант у нас завжди є – це стадіон у Тернополі, який ми на сезон також заявили. Будемо думати. Щодо "Арени Львів", то вона теж висунула свої умови. Якщо гратимуть і "Рух", і "Львів" на цьому стадіоні, то чекатимемо адекватної пропозиції, реальної ціни, яку зможемо заплатити", – заявив Андрій Паньків.