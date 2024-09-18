Перший віцепрезидент ФШУ зіграв у футбол з російським головою ФІДЕ: ганебні фото

Перший віцепрезидент Федерації шахів України, Юрій Гнип, зіграв на футбольному турнірі на Всесвітній шаховій Олімпіаді. Разом з ним участь у змаганні взяв росіянин Аркадій Дворкович.

З 10 вересня у Будапешті проходить Всесвітня шахова Олімпіада. Вона триватиме до 23 вересня.

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Зашквар від представника ФШУ

В межах вихідного дня Всесвітньої шахової Олімпіади відбувся футбольний турнір, на якому першого віцепрезидента ФШУ, Юрія Гнипа, помітили за спільною грою з президентом ФІДЕ, росіянином Аркадієм Дворковичем.

Гнип грає з Дворковичем / Фото з сайту Flickr

Довідка. Аркадій Дворкович очолив ФІДЕ у 2018 році. У червні 2024 року він заявив, що окуповані українські території є новими територіями Росії.

Відзначимо, що у 2023 році Юрій Гнип також брав участь у футбольному матчі з росіянином Дворковичем під час турніру в Баку.