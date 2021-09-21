Динамо – Шахтар: головне

Що: Суперкубок України;

Де: Київ, НСК "Олімпійський";

Коли: середа, 22 вересня, 21:00;

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv.

Дивіться також Матч Динамо – Шахтар в УПЛ може пройти без глядачів: причина

Останні матчі команд

У Шахтаря всього 2 перемоги в 5 останніх матчах

Шахтар чергує успішні матчі з невдалими. В останніх 5 матчах "гірникам" вдалося добитися всього 2 перемоги – в чемпіонаті України були обіграні Дніпро-1 (2:0) і Маріуполь (5:0).

Ще в одній зустрічі в рамках УПЛ Шахтар поділив очки з Минаєм (1:1). А в Лізі чемпіонів зіграв внічию з Монако (2:2) і програв Шерифу (0:2).

Динамо ще не програвало в офіційних матчах цього сезону

Динамо стартувало в новому сезоні з перемоги над Вересом (4:0). З того моменту кияни провели 8 офіційних матчів і жодного з них не програли. У груповому етапі ЛЧ Динамо стартувало з нічиєї проти лісабонської Бенфіки. Матч у Києві завершився з рахунком 0:0.

Більш того, в 5 останніх зустрічах Динамо не пропускає. Атака киян в такому ж порядку, як і оборона. В середньому гравці Динамо за останні 5 матчів забили 2,8 гола.

Шахтар може наздогнати Динамо за Суперкубками

Динамо зіграє в матчі як чемпіон України і володар Кубка країни. Шахтар побореться за трофей на правах срібного призера УПЛ.

Динамо є чинним володарем трофея і вигравало його три рази поспіль.

Всього на рахунку киян 9 перемог в матчах за Суперкубок при 5 поразках, тоді як у Шахтаря – 8 перемог і 8 поразок.

Травмовані

У Шахтаря під питанням участь 5 гравців, у Динамо нових втрат немає.

Під сумнівом участь в матчі відразу трьох гравців Шахтаря – воротаря Анатолія Трубіна, півзахисників Фернандо і Євгена Коноплянки. Продовжують відновлення від травм нападник Дентінью і захисник Сергій Кривцов.

У Динамо, крім давніх втрат нападників Артема Бесєдіна і Еріка Раміреса, нових втрат немає. Після травми у гру повернувся воротар Георгій Бущан.

Динамо – Шахтар: що прогнозують букмекери

Експерти Favbet вважають шанси команд на перемогу в цьому матчі рівними.

І на тріумф Шахтаря, і на підсумковий успіх Динамо дається коефіцієнт 1,90. Перемога однієї з команд в основний час матчу оцінюється коефіцієнтом 2,60, а нічия – 3,55.