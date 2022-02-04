Перші українські спортсмени виступили на Олімпіаді-2022: результати

У Пекіні Олімпійські ігри-2022 розпочалися для України. Дебютне змагання, в якому стартували українські атлети, – командний турнір з фігурного катання.

Командний турнір триває в два етапи. Перша його частина пройшла ще до церемонії відкриття Ігор-2022, а складалася з трьох елементів короткої програми у чоловіків, спортивних пар та танців на льоду.

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Продовжаться змагання уже в неділю, 6 лютого, стартом жінок в короткій програмі. А після того топ-5 команд за результатами пройдуть у довільну програму, де змагатимуться за медалі.

Збірна України втратила фігуриста Івана Шмуратка, який мав виступати в чоловічому одичному катанні, тож на командному турнірі виступала в неповному складі. І це суттєво вплинуло на будь-які шанси України поборотися за високі місця.

Танці на льоду

Першими українцями, які виступили на Олімпіаді-2022 у Пекіні, ще до офіційного відкриття Ігор стали фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін.



Олександра Назарова та Максим Нікітін / Фото Getty Images

У кваліфікації командних змагань фігуристів у танцях на льоду вони посіли 9 місце із десяти пар у ритм-танці, випередивши представників Німеччини.

Результати танців на льоду:

Спортивна пара

Артем Даренський та Софія Голіченко – дебютанти Олімпіади. Пара виступить лише в командному турнірі (тобто на особисті старти вони не відібралися). За виступ у командному змаганні вони отримали 53.65 бала, це дев'ятий результат (оскільки пара з Німеччини через коронавірус не виступала).



Артем Даренський та Софія Голіченко / Фото Getty Images

Результати спортивних пар:

Таким чином, Україна достроково втратила шанси потрапити у топ-5 та продовжити змагання у довільній програмі. Після трьох видів українці – дев'яті, 4 очки. На п'ятому місці йде Італія – 18 очок (різниця в 14, що не відіграти).