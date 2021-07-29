Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020

29 липня 2021 , 04:44
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Джерело:

24 канал

Український плавець Михайло Романчук фінішував третім у запливі на 800 метрів. Таким чином він здобув для України четверту бронзову медаль на Олімпійських іграх-2020.

Виграв заплив американець Роберт Фінк з часом 7:41.87. Це дещо довше, ніж у півфіналі, коли Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28.

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Фінальний заплив

Варто зазначити, що крім Михайла Романчука, до фіналу з плавання на 800 метрів дійшов ще один українець – Сергій Фролов.

У фінальному запливі він фінішував шостим.

Протягом майже всього запливу першим був італієць Ґреґоріо Палтріньєрі, а в певний момент здавалося, що одразу обоє українців закінчать змагання з медалями.

Та американець Роберт Фінк видав просто вогняний фініш, вирвавши перемогу буквально на останніх метрах дистанції.

Результат фінального запливу:

  • (1) Роберт Фінк (США) – 7:41.87,
  • (2) Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) – 7:42.11,
  • (3) Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33,
  • (6) Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11.

Заплив на 800 метрів

  • На Олімпійських іграх-2020 змагання плавання вільним стилем на 800 метрів провели вперше за понад 100 років. Востаннє такі змагання проводились ще у 1904 році.
  • Після повернення дисципліни Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28. Світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню – 7:32.12.
Автор: Василь Денисюк