Виграв заплив американець Роберт Фінк з часом 7:41.89. Це дещо довше, ніж у півфіналі, коли Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28.

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Фінальний заплив

Варто зазначити, що крім Михайла Романчука, до фіналу з плавання на 800 метрів дійшов ще один українець – Сергій Фролов.

У фінальному запливі він фінішував сьомим.

Заплив на 800 метрів