Виграв заплив американець Роберт Фінк з часом 7:41.89. Це дещо довше, ніж у півфіналі, коли Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28.
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Фінальний заплив
Варто зазначити, що крім Михайла Романчука, до фіналу з плавання на 800 метрів дійшов ще один українець – Сергій Фролов.
У фінальному запливі він фінішував сьомим.
Заплив на 800 метрів
- На Олімпійських іграх-2020 змагання плавання вільним стилем на 800 метрів провели вперше за понад 100 років. Востаннє такі змагання проводились ще у 1904 році.
- Після повернення дисципліни Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд – 7:41.28. Світовий рекорд належить китайцю Чжану Ліню – 7:32.12.