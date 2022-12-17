Містер ефективність: Перішич зрівнявся зі світовими топами за результативними діями на ЧС

17 грудня відбувся поєдинок за третє місце чемпіонату світу-2022 між збірними Хорватії та Марокко (2:1). Івану Перішичу вдалось відзначитись гольовою передачею.

Хорватський вінгер, після розіграної комбінації збірною Хорватії, віддав асист Йошку Гвардіолу, який відкрив рахунок у матчі. Ця гольова передача допомогла Перішичу увійти до списку найрезультативніших футболістів останніх трьох мундіалів.

Варте уваги Йошкін гол: майбутня зірка Манчестер Сіті забив Марокко у бронзовому матчі ЧС-2022 – відео голу

Результати Перішича

Асист для хорвата став п'ятим за три останні ЧС. Також у Перішича в активі шість забитих голів у цих турнірах. В сумі це дарує Перішичу 11 балів у системі гол плюс пас. За цим показником він зрівнявся з ще трьома зірковими футболістами: Неймаром(8 плюс 3), Кіліаном Мбаппе (9 плюс 2) та Харі Кейном (8 плюс 3). Цікаво, що Мбаппе взяв участь тільки у двох чемпіонатах світу – 2018 та 2022 року, а у же має такий високий показник. Та ці результати є тільки другими у загальній таблиці. Лідером за таким показником – Ліонель Мессі, у якого в активі 10 забитих голів та 6 відданих асистів.

Хорватія перемогла Марокко у поєдинку за третє місце мундіалю (2:1). Таким чином хорвати здобули свою другу бронзу на мундіалі в історії. На минулому ЧС, хорвати вивезли з турніру срібло чемпіонату.