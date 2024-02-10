Лунін почув гучну обіцянку від президента Реала, яка перекреслила майбутнє Кепи в Мадриді

Нарешті настав той час, коли мадридський Реал розкрив очі на талант та професіоналізм Андрія Луніна. Український воротар зробив усе, аби за відсутності Тібо Куртуа стати першим номером команди.

Сезон-2023/2024 вже є найуспішнішим для Луніна у Мадриді. Андрій вже взяв участь у 15-ти матчах Реала в усіх турнірах, у яких пропустив 13 голів та 6 поєдинків провів на нуль

Варте уваги Останнє слово ще не сказав, – Кепа хоче "вкрасти" у Луніна статус першого номера Реала

Почув такі омріяні слова

Українець повністю витиснув орендованого у Челсі Кепу Аррісабалагу із володінь "вершкових". Хоча саме іспанський голкіпер був улюбленцем головного тренера команди Карло Анчелотті, але тепер навіть його вибір змінився на користь Луніна, якого він свого часу намагався виперти із клубу.

Так, Лунін отримує свою порцію критики, як це було після вильоту із Кубка Короля, де Андрій припустився помилки під час другого взяття його володінь.

Однак вже отримав солідну обіцянку на майбутнє від президента Реала Флорентіно Переса. Власник мадридського клубу вже розповів, скільки ігрового часу отримуватиме Лунін у наступному сезоні-2024/2025, коли відновиться Тібо Куртуа.

Лунін гратиме у матчах Ліги чемпіонів та Кубку Іспанії. Натомість на бельгійця "вершкові" робитимуть ставку в Ла Лізі.

Сподіваються на українського голкіпера й у поточному сезоні. Адже Перес визнав, що Лунін виграв конкуренцію у Кепи, який по закінченню сезону повернеться у Челсі. Хоча раніше були розмови, що Анчелотті хоче переконати керівництво клубу у доцільності повноцінного трансферу Кепи.

Паралельно із цим Кепа не втрачає надій. Іспанець хоче повернути собі ігрову практику у Реалі.

Контракт Луніна із Реалом розрахований до кінця червня 2025-го року. Але Андрій не приховує свого бажання залишитись у мадридському гранді.

Вже 10 лютого о 19:30 за Києвом Реал прийматиме Жирону у центральному матчі 24-го туру Ла Ліги. Анчелотті досі тримає у секреті, хто буде захищати володіння "вершкових" у цьому протистоянні проти українців Віктора Циганкова та Артема Довбика.