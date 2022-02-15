Чи перенесуть старт другої частини сезону УПЛ через політичну ситуацію

У зв'язку з напруженою геополітичною ситуацією, пов'язаною з Україною, постало питання про можливе перенесення старту весняної частини чемпіонату України.

В інтерв'ю виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів, чи буде перенесено на невизначений термін стартовий тур весняної частини цьогорічного чемпіонату у разі введення в країні воєнного стану.

До слова Шахтар з курйозним автоголом вперше за 56 матчів програв Маріуполю: відеоогляд

"Наразі підстав для паніки немає. У нас все йде за планом: 24 лютого стартує чемпіонат юнацьких команд, а 25 має відбутися перший матч чемпіонату України, що відновлюється, серед команд УПЛ Минай – Зоря. Усі ігри мають бути зіграні відповідно до календаря. Нічого переносити ми не збираємось", – сказав він.

Реакція УАФ

Напередодні президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що незважаючи на складну поточну геополітичну ситуацію, футбольна спільнота нашої держави, займаючи чітку патріотичну позицію, продовжує активно працювати, готуючись до продовження змагань.