Перемога над Баєром вивела Аталанту з Маліновським в 1/4 фіналу Ліги Європи: відеоогляд

Аталанта 17 березня зіграла на виїзді проти Баєра у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Бергамівський клуб вийшов у чвертьфінал турніру.

Баєр – Аталанта 0:1

Гол: Бога, 90+1

Перша зустріч у Бергамо між цими клубами закінчилась перемогою Аталанти з рахунком 2:3. Руслан Маліновський отримав місце у стартовому складі гостей. Команди активно розпочали поєдинок, повідомляє 24 канал.

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Перший гострий момент у матчі був у виконанні господарів. Діабі відгукнувся на передачу у штрафному суперника. Але не зміг прикластись до удару, м'яч легко до рук забрав Муссо.

Вже у першій 10-хвилині Джан П'єро Гасперіні зробив вимушену заміну. У складі Аталанти травмувався Толой, замість нього вийшов Дьїмсіті.

Муріель пробивав з меж штрафного, але захисник встиг заблокувати удар нападника.

Маліновський виконав точну передачу на голову Демірала, але м'яч пролетів над поперечиною.

На відпочинок команди пішли з "сухим" рахунком 0:0.

Єдиний м'яч вирішив долю матчу

По перерві знову Діабі змарнував чудовий момент. Однак після майстерних дій знову м'яч до рук забрав голкіпер бергамівського клубу.

Вже на наступній хвилині м'яч влучив у руку гравця гостей – суддя дозволив продовжити гру. Згодом арбітр вирішив перегляну момент на повторі, але після ВАР не змінив свого рішенням.

На 52-й хвилині Арангіс пробив вище воріт.

Маліновський провів на полі 65 хвилин та пішов відпочивати. Замість українця на полі з'явився Бога.

Наприкінці матчу обидві команди могли забивати. Моменти змарнували Бааккер та Муріель.

Вже у компенсований до матчу час Аталанта відкрила рахунок. Бога продемонстрував індивідуальну майстерність, обійшов суперника та пробив повз голкіпера – 0:1.

Аталанта мінімально обіграла Баєр та вийшла у чвертьфінал Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Баєр – Аталанта