Перехід України в зелену зону: заповненість трибун виросте до 100 відсотків

З 16 червня вся Україна перебуває в оновленій зеленій зоні. Таке рішення прийняв уряд. За ним слідують послаблення карантину у сфері спорту.

Уряд затвердив перехід всієї території України в зелену зону, завдяки чому дозволена 100% заповнюваність масових заходів, які проводяться, в тому числі, в приміщеннях. Також скасовується правило соціальної дистанції.

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Які правила зберігаються

Тепер всі спортивні заходи можуть відбуватися з повною заповненістю трибун уболівальниками.

Зберігається обов'язкова вимога дотримання масочного режиму. Його можна не дотримуватися, якщо у всіх учасників і організаторів заходу є негативний ПЛР-тест (не раніше, ніж за 72 години до заходу), негативний експрес-тест на антиген або документи про повне проходження курсу вакцинації.

Дозволяється робота закладів громадського харчування, розважальних закладів, кінотеатрів, залів інших сфер культури.